От коротких роликов до сериалов: Rutube превращают в единый онлайн-кинотеатр с подписками разных сервисов ⁠ 9

Команда Rutube перезапустила раздел «Кино и сериалы», превратив его в единую площадку для просмотра фильмов, сериалов, телеканалов и авторских видео. Об этом сообщила пресс-служба цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

В разделе уже доступны подписки на Premier, Start и Kion. Rutube также ведет переговоры с другими участниками рынка. Оформить подписку можно непосредственно с главной страницы сервиса.

Для навигации добавили тематические подборки с обзорами кино от блогеров, трейлерами ожидаемых мировых премьер и популярными фильмами и сериалами. Последние представлены в отдельных рейтингах по категориям: фильмы, сериалы, мультфильмы и аниме.

Еще одно изменение — интеграция коротких вертикальных роликов. Авторы Rutube смогут публиковать в разделе видео с обзорами, разборами и анонсами кинопремьер. Таким образом, на одной площадке будут представлены как короткие ролики, так и полнометражные фильмы и сериалы.

В компании рассчитывают, что объединение разных форматов расширит возможности рекомендаций и упростит поиск контента. Обновленный раздел также должен стать дополнительным каналом привлечения аудитории для партнерских онлайн-кинотеатров. По данным Rutube, совокупная ежемесячная аудитория видеосервиса превышает 83 млн пользователей.