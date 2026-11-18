До сих пор для получения полногеномных данных китов учёным требовалось взять образец кожи и жира специальным дротиком, найти выброшенное на берег животное или использовать исторические музейные материалы. Теперь появился другой способ: небольшой коммерческий дрон DJI Mavic 2 Pro с закреплённой на нём стерильной чашкой Петри пролетел через облако выдыхаемого китом воздуха. На поверхности остались капли, содержащие клетки и ДНК животного. Не потребовалось проколов кожи и необходимости подводить исследовательское судно вплотную к киту.

Команда Университета Сент-Эндрюс (Шотландия) собрала 58 образцов 26 горбатых китов. За один заход беспилотник успевал пройти через 1–6 выдохов одного животного. В среднем в образец попадало около 2,6 выдоха. Примерно 38% проб собрали, запуская дрон прямо с берега, без использования лодки.

Главным результатом стало то, что из собранного материала удалось получить данные секвенирования всего ядерного генома — ДНК, унаследованной от обоих родителей, — и митохондриального генома, который передаётся по материнской линии. В среднем 83,6% ДНК в образцах принадлежало китам. Средняя глубина прочтения ядерного генома составила 2,3, митохондриального — 94. Глубина прочтения показывает, сколько раз в среднем секвенатор считал каждый участок ДНК: чем она выше, тем надёжнее можно восстановить последовательность. Несмотря на относительно небольшую глубину для ядерного генома, данных хватило для анализа генетического разнообразия и структуры популяции.

Источник изображения: BC Whales / North Coast Society

Надёжность метода проверили несколькими способами. Повторные образцы от тех же китов, собранные во время разных встреч и даже в разные годы, давали совпадающие генетические профили. Кроме того, геномы из выдоха сравнили с результатами биопсий двух тех же животных — данные согласовались. Генетический анализ позволил определить пол всех обследованных китов без ошибок. Учёные также обнаружили 3 ранее не описанных варианта митохондриальной ДНК. А образцы, собранные у китов, плававших группами, не показали признаков существенного смешения генетического материала соседних животных.

Полученные данные уже позволили сравнить горбатых китов северной части Тихого океана с атлантическими популяциями: генетические различия между ними отчётливо проявились и в анализе ядерной, и в анализе митохондриальной ДНК. При этом в исследованной группе тихоокеанских китов не обнаружили признаков выраженного недавнего близкородственного скрещивания. Учёные также получили генетическую базу для дальнейшего изучения родственных связей между животными. Ведущий автор работы Эадин О'Махони рассчитывает выяснить, связаны ли киты, которые вместе кормятся в северной Британской Колумбии, родственными узами или их объединяют устойчивые социальные отношения.

Источник изображения: O'Mahony, M. L. McCarthy, E. M. Keen, et al. 2026. Molecular Ecology Resources 26, no. 8: e70219. doi:10.1111/1755-0998.70219

У метода обнаружилось и дополнительное преимущество: около 16% ДНК в образцах происходило преимущественно от микроорганизмов, живущих в дыхательных путях китов. В этой работе их подробно не анализировали, однако такой материал потенциально позволяет одновременно изучать геном самого животного и состав его респираторного микробиома. В сочетании с анализом гормонов, которые также можно получать из выдоха, это открывает возможность оценивать состояние здоровья китов без отлова и биопсии.

Авторы подчёркивают, что метод ещё предстоит отработать на других видах китообразных: результат может зависеть от размера животного, поведения, продолжительности пребывания у поверхности и особенностей выдоха. Кроме того, для более точных оценок некоторых генетических показателей, в частности гетерозиготности, учёным следует увеличить глубину секвенирования примерно до 4,5. Но уже сейчас работа демонстрирует принципиально новый способ получать полногеномные данные крупных морских животных без прокола кожи. До этого исследования в открытом доступе имелся всего один полногеномный набор данных для горбатого кита из северной части Тихого океана.