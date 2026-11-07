Продажи Apple и Samsung рухнули, а Lenovo смогла показать рост. Рынок планшетов сильно просел

Продажи планшетов летят вниз ещё активнее, чем продажи смартфонов. Согласно данным аналитиков Omdia, в третьем квартале падение в годовом выражении составило 23%.

Всего за квартал было продано 32,2 млн планшетов против 41,8 млн годом ранее. Неоспоримым лидером остаётся Apple, которая продала 11,6 млн, но у неё продажи упали даже сильнее рынка: на 27,5%. На 21,7% упали продажи у Samsung, которая всё же сохранила второе место с результатом 5,4 млн.

А вот Lenovo каким-то образом сумела нарастить продажи на 11,9%, продав 4,1 млн планшетов и сильно оторвавшись от преследователей. В пятёрку также вошли Xiaomi и Huawei, продажи которых упали на 10,6% и 43% соответственно.