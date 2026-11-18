Водородный поезд выходит на испытания: РЖД готовят запуск на Сахалине
Трехвагонный состав обладает запасом хода до 725 км
«Российские железные дороги» готовятся начать испытания первого российского поезда на водородных топливных элементах. Состав проходит завершающий этап сборки, а динамические тесты планируется провести на кольце ВНИИЖТ и профильных железнодорожных полигонах. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников на форуме «Транспорт России».
По его словам, получение сертификата соответствия ожидается в 2027 году. После этого поезд планируют запустить в тестовую эксплуатацию на Сахалине. Проект реализуют предприятия «Трансмашхолдинга» совместно с РЖД и правительством Сахалинской области при поддержке Минпромторга.
Трехвагонный состав предназначен для неэлектрифицированных железнодорожных линий. Его конструкция рассчитана на колею шириной 1520 мм. В качестве источника энергии используются водородные топливные элементы, а единственным продуктом работы силовой установки становится водяной пар. Ожидаемый запас хода поезда составит до 725 км.