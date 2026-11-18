«Российские железные дороги» готовятся начать испытания первого российского поезда на водородных топливных элементах. Состав проходит завершающий этап сборки, а динамические тесты планируется провести на кольце ВНИИЖТ и профильных железнодорожных полигонах. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников на форуме «Транспорт России».

По его словам, получение сертификата соответствия ожидается в 2027 году. После этого поезд планируют запустить в тестовую эксплуатацию на Сахалине. Проект реализуют предприятия «Трансмашхолдинга» совместно с РЖД и правительством Сахалинской области при поддержке Минпромторга.

Трехвагонный состав предназначен для неэлектрифицированных железнодорожных линий. Его конструкция рассчитана на колею шириной 1520 мм. В качестве источника энергии используются водородные топливные элементы, а единственным продуктом работы силовой установки становится водяной пар. Ожидаемый запас хода поезда составит до 725 км.