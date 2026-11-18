Но нынешнее руководство Nvidia в выпуске такой видеокарты, похоже, не заинтересовано

Хуанг ушёл, а геймеры остались без новых видеокарт: Дженсен Хуанг лично продвигал проект GeForce RTX 5080 24 ГБ как более доступную альтернативу RTX 5090 ⁠ 3

Nvidia, вероятно, откажется от проекта выпуска видеокарты GeForce RTX 5080 с 24 ГБ памяти GDDR7. По данным инсайдера Moore’s Law Is Dead, появление этой версии продвигал лично Дженсен Хуанг, рассчитывавший таким образом поддержать игровое направление компании на фоне проблем с доступностью и высокой стоимостью флагманской RTX 5090.

Об этом рассказал автор канала Moore’s Law Is Dead в новом выпуске подкаста Broken Silicon. По словам инсайдера, один из его источников внутри Nvidia утверждает, что Хуанг хотел предложить геймерам более доступную альтернативу RTX 5090, фактически ставшей недосягаемой для многих покупателей из-за высокой цены. При этом руководство компании якобы не было заинтересовано ни в RTX 5080 24 ГБ, ни в полноценном возвращении RTX 5090 в продажу.

Теперь, после сообщений о неожиданном уходе Хуанга, планы по выпуску RTX 5080 24 ГБ могут быть пересмотрены.