Xbox Series теперь не хуже PlayStation 5. AMD сделала апскейлер FSR 4.1.2 доступным для консолей Microsoft

Компания AMD объявила о том, что апскейлер FSR 4.1.2 теперь доступен для консолей Xbox Series X и Series S. Это впервые, когда FSR на основе машинного обучения появился на Xbox. На PlayStation, напомним, актуальный FSR используется уже какое-то время.

Для Xbox создано две модели: Full INT8 обеспечивает стандартную реализацию FSR 4.1.2, а новая модель Lite INT8 вдвое меньше по размеру и требует меньше времени обработки на графическом процессоре. Можно было бы подумать, что первая нацелена на Series X, а вторая предназначена для Seires S, но нет. Обе модели доступны для обеих приставок, а выбор даётся разработчикам игр.

Когда на Xbox появятся первые игры с поддержкой FSR 4.1, неясно, но в ближайшее время явно стоит ждать обновлений.