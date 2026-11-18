Nvidia появилась в списке жертв киберпреступной группировки The Gentlemen, специализирующейся на атаках с использованием программ-вымогателей. Злоумышленники утверждают, что получили данные компании, и угрожают опубликовать их, если переговоры о выкупе не завершатся успешно. На момент публикации на сайте группировки оставалось 234 часа до предполагаемой утечки — менее 10 дней.

Запись содержит краткое описание Nvidia, контакт для переговоров через зашифрованный мессенджер Tox и таймер обратного отсчёта. При этом преступники не сообщили, какие именно данные похитили, когда произошло проникновение и какие подразделения компании могли пострадать. Образцы файлов или другие доказательства доступа к системам Nvidia также не опубликованы.

Источник изображения: The Gentlemen

Сама Nvidia публично не подтверждала взлом. Издание Cybernews запросило комментарий компании.

Дополнительные сомнения в достоверности заявления вызывает история самой группировки: по словам исследователя Cybernews Араса Назароваса, The Gentlemen ранее преувеличивала свои успехи, ошибочно приписывала себе атаки на компании и использовала повторно опубликованные украденные данные. Назаровас считает, что нынешняя претензия может оказаться ошибочной атрибуцией данных или свидетельством относительно небольшой утечки, не имеющей существенных последствий. Пока что установить масштаб возможного инцидента невозможно.

The Gentlemen появилась в 2025 году и быстро вошла в число наиболее активных группировок, использующих модель Ransomware-as-a-Service (RaaS): операторы предоставляют вредоносное ПО партнёрам, которые проводят атаки и получают основную часть выкупа. По данным Barracuda Networks, партнёрам группировки достаётся 90% выплат.