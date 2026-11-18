Спутник Terra, запущенный NASA в декабре 1999 года, завершает работу после 27 лет на орбите. Аппарат создавался для 6-летней миссии, но проработал более чем в 4 раза дольше расчётного срока.

Причиной завершения стали старение бортовых систем и постепенное отклонение орбиты.

За время работы Terra собрал подробные данные об изменении землепользования, лесных пожарах, переносе пыли и дыма, составе атмосферы и ледяном покрове. Эти наблюдения использовались для оценки рисков природных пожаров, обеспечения общественной безопасности, планирования сельского хозяйства и управления водными ресурсами.

Источник изображения: NASA

На борту спутника установлены 5 научных приборов: ASTER для съёмки поверхности Земли, CERES для измерения энергетического баланса планеты, MISR для многопозиционного наблюдения атмосферы и поверхности, MOPITT для измерения загрязнения тропосферы и MODIS для получения широкополосных изображений Земли. Часть оборудования уже отключили для экономии энергии: MOPITT, а также отдельные компоненты CERES и ASTER.

После прекращения научных наблюдений команда NASA использует оставшееся топливо для снижения орбиты Terra, а в январе 2027 года отключит все системы аппарата. При этом собранный за 27 лет архив данных останется бесплатным и общедоступным.