С 19 ноября при оплате через иностранные браузеры пользователи могут увидеть предупреждение о незащищенном соединении

«Мир» и СБП переходят на российские сертификаты: пользователей предупредили о возможных о проблемах с оплатой ⁠ 1

Платежная система «Мир» и Система быстрых платежей (СБП) начали поэтапный переход на российские сертификаты безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК). Изменения затронут сайты и онлайн-сервисы НСПК, но не повлияют на проведение платежей и защиту пользовательских данных.

Первыми новые сертификаты начнут использовать сервисы оплаты через СБП и универсальный QR-код. С 19 ноября при переходе к оплате через иностранные браузеры, в том числе при сканировании QR-кодов камерой смартфона, может появляться предупреждение о незащищенном соединении. Оно связано с настройками браузера и само по себе не свидетельствует об угрозе безопасности.

Чтобы избежать подобных уведомлений, пользователям рекомендуют установить сертификаты Национального удостоверяющего центра Минцифры России или выбрать «Яндекс Браузер» основным браузером на устройстве.

При этом оплата и переводы через банковские приложения продолжат работать в обычном режиме. В них по-прежнему можно сканировать QR-коды, оплачивать покупки и переводить деньги через СБП без дополнительных предупреждений.

В ноябре аналогичный переход начнет платежная система «Мир». Изменения не затронут оплату картами и смартфонами в обычных магазинах. Для интернет-платежей банковскими картами также рекомендуется установить российские сертификаты или использовать «Яндекс Браузер».