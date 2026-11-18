Аппарат, доставивший на Землю образцы астероида Рюгу, должен был встретиться с астероидом 1998 KY26 в 2031 году. Из-за повторяющихся неполадок основных двигателей JAXA пересмотрело план

Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA пересмотрело программу расширенной миссии «Хаябуса-2». Из-за повторяющихся сбоев основных двигателей зонд больше не сможет безопасно выполнить прежний план — сблизиться с астероидом 1998 KY26 в 2031 году. Команда решила направить аппарат к другой цели, чтобы продолжить миссию с учётом износа оборудования.

Вместо него зонд направится к астероиду 2015 BM510. Пролёт запланирован на апрель 2028 года. Диаметр объекта оценивается в 17–74 м, а полный оборот вокруг своей оси он совершает всего за 49 минут. По словам руководителя расширенной миссии Юи Мимасу, небольшой размер и низкая яркость астероида сделают эту операцию одной из самых сложных миссий пролёта в истории.

В июле зонд «Хаябуса-2» уже прошёл на расстоянии около 400 м от другого околоземного астероида, что стало рекордно близким сближением для подобной миссии. Изначально аппарат направлялся к 1998 KY26, который должен был встретить в 2031 году на расстоянии около 300 млн км от Земли.

«Хаябуса-2» запустили в 2014 году, а в 2020-м зонд доставил на Землю образцы грунта астероида Рюгу. Их изучение помогло получить новые данные о составе малых небесных тел и веществах, связанных с ранней историей Солнечной системы. Теперь JAXA рассчитывает, что наблюдения за небольшим быстро вращающимся астероидом помогут подготовить будущие миссии планетарной защиты — в том числе технологии отклонения объектов, способных столкнуться с Землёй.