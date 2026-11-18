Рентгеновская обсерватория проработала значительно дольше первоначального срока миссии, но после отказа двигателя в 2025 году так и не смогла восстановить полноценное наведение

Телескоп NASA NICER завершил научную работу после 6,5 лет наблюдений за нейтронными звёздами и чёрными дырами

NASA завершило научные наблюдения телескопа NICER (Neutron star Interior Composition Explorer), установленного на МКС. За время работы обсерватория помогла изучать нейтронные звёзды, чёрные дыры и активные галактики, а также проверила технологию навигации в дальнем космосе по рентгеновскому излучению пульсаров.

NICER запустили в 2017 году с расчётом на 18 месяцев основной миссии. Однако телескоп продолжал научную работу ещё около 6,5 лет сверх первоначального срока. В июне 2025 года у него возникла неисправность одного из двигателей: механизм перестал поворачивать обсерваторию, ограничив возможность наводиться на космические объекты. 17 июня команда остановила сбор научных данных.

Источник изображения: NASA

Инженеры изучили снимки телескопа, сделанные роботизированными камерами снаружи МКС, и исключили внешние причины неисправности. По итогам расследования специалисты считают, что вышел из строя внутренний двигатель. Восстановить полноценное наведение не удалось.

Теперь команды NASA и МКС готовят финальный архив рентгеновских наблюдений NICER за 8 лет, а также планируют перевести телескоп в нерабочую конфигурацию и отсоединить его крепления рядом с правой солнечной батареей станции.

Помимо астрофизических результатов, миссия продемонстрировала возможность навигации космических аппаратов по рентгеновским сигналам пульсаров — быстро вращающихся нейтронных звёзд. Такая технология потенциально пригодна для полётов к Марсу и за его пределы. Разработанные для испытаний NICER технологии также находят применение в прототипах портативных компьютерных томографов и системах анализа материалов.