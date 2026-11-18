Он может бронировать отели, звонить в рестораны и покупать товары за пользователя

Компания Google открывает доступ к ИИ-агенту Gemini Tasks (Задачи) для сотен миллионов пользователей в шести странах. Ранее инструмент под названием Spark был доступен только подписчикам платных тарифов Pro и Ultra. Теперь воспользоваться им бесплатно смогут жители США, Японии, Южной Кореи, Канады, Австралии и Индии.

Одновременно сервис перевели на новую модель Gemini 4 Hydrogen, которая должна быстрее обрабатывать запросы и лучше учитывать контекст. Кроме того, агент получил возможность самостоятельно связываться с местными компаниями через Google Duplex, оплачивать покупки с помощью Google Pay и авторизовываться на сайтах через Google Password Manager без передачи паролей. Эти возможности пока доступны только в США.

Gemini Tasks сможет бронировать столики в ресторанах и номера в отелях, записывать пользователей на обслуживание и оформлять покупки. При планировании встреч агент проверит Google Календарь, свяжется с организацией и предложит подходящее время, после чего добавит запись в расписание.

Для покупок Google сотрудничает с Mastercard и Visa. Пользователи смогут устанавливать лимит расходов, а перед оплатой агент будет запрашивать подтверждение либо действовать в рамках заранее выданного разрешения.