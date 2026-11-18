Motorola показала новый смартфон «лицом»
Презентации состоится 24 ноября
Motorola начала рекламную кампанию нового смартфона, разместив специальную страницу на площадке Flipkart. Официальная премьера устройства состоится 24 ноября.
На опубликованных изображениях показана версия в светло-зелёном цвете Sage, изогнутый дисплей с отверстием для фронтальной камеры и выступающий блок основных камер с закруглёнными углами. На кольце главного модуля указаны разрешение 50 Мп, поддержка Ultra HDR и оптической стабилизации OIS, а также технология Sony Lytia.
По предварительным данным, Edge 70 Neo оснастят 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц и процессором Snapdragon 7s Gen 3. Основная камера будет построена на 50-мегапиксельном сенсоре Sony Lytia 710 и дополнена макромодулем на 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп. Также ожидаются аккумулятор на 7000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт и защита корпуса по стандарту IP64.
Смартфон должен работать под управлением Android 16. Среди заявленных вариантов оформления фигурируют Gray Lilac, Mountain View, Milky Blue и Sage. Motorola также продвигает функции редактирования фотографий с помощью ИИ, позволяющие добавлять объекты на снимки текстовыми командами.