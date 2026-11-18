Motorola начала рекламную кампанию нового смартфона, разместив специальную страницу на площадке Flipkart. Официальная премьера устройства состоится 24 ноября.

На опубликованных изображениях показана версия в светло-зелёном цвете Sage, изогнутый дисплей с отверстием для фронтальной камеры и выступающий блок основных камер с закруглёнными углами. На кольце главного модуля указаны разрешение 50 Мп, поддержка Ultra HDR и оптической стабилизации OIS, а также технология Sony Lytia.

По предварительным данным, Edge 70 Neo оснастят 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц и процессором Snapdragon 7s Gen 3. Основная камера будет построена на 50-мегапиксельном сенсоре Sony Lytia 710 и дополнена макромодулем на 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп. Также ожидаются аккумулятор на 7000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт и защита корпуса по стандарту IP64.

Смартфон должен работать под управлением Android 16. Среди заявленных вариантов оформления фигурируют Gray Lilac, Mountain View, Milky Blue и Sage. Motorola также продвигает функции редактирования фотографий с помощью ИИ, позволяющие добавлять объекты на снимки текстовыми командами.