Это предпоследний этап перед загрузкой ядерного топлива и физическим пуском реактора

На первом энергоблоке АЭС «Аккую» в Турции начался предпоследний этап пусконаладочных работ — холодно-горячая обкатка реакторной установки. Разрешение на проведение испытаний 15 ноября выдало Агентство по ядерному регулированию Турции (NDK).

В ходе обкатки специалисты проверят оборудование первого и второго контуров в режимах, приближенных к эксплуатационным. Для этого реакторную установку постепенно разогреют, доведя температуру теплоносителя до 285 °C, а давление — до 16,5 МПа. Испытания позволят оценить прочность оборудования и трубопроводов, проверить вибрационные характеристики, системы электроснабжения, управления и безопасности.

На этом этапе вместо ядерного топлива в активной зоне реактора будут находиться имитаторы топливных сборок. После завершения испытаний специалисты проведут ревизию оборудования, чтобы подтвердить его соответствие проектным требованиям и готовность к физическому пуску. Для загрузки настоящего топлива потребуется отдельное разрешение турецкого регулятора.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция Турции. Проект, который реализует «Росатом», включает четыре энергоблока с реакторами ВВЭР поколения 3+ мощностью 1200 МВт каждый. Станция строится по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).