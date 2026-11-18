Samsung начала распространять оболочку One UI 9 на базе Android 17 для смартфона Galaxy A24, представленного в 2023 году.

Первыми обновление получили устройства для южнокорейского рынка с номером модели SM-A245N. Прошивка под номером A245NKSUBGZJA также включает патч безопасности за октябрь 2026 года. В ближайшие дни обновление должно появиться и в других странах.

Galaxy A24 вышел с Android 13, а Samsung обещала для него до четырех крупных обновлений операционной системы. Таким образом, One UI 9 станет последним масштабным обновлением для этой модели. Предыдущую версию оболочки, One UI 8.5, смартфон получил в июне, а вскоре после этого компания приступила к тестированию следующей версии.

One UI 9 предлагает расширенные настройки панели быстрого доступа, новый раздел «Гарантия и обслуживание» в настройках, индикатор конфиденциальности при использовании геолокации, а также улучшения Samsung DeX, Samsung Health и Samsung Notes. Кроме того, доработаны специальные возможности. Проверить наличие прошивки можно вручную в разделе «Настройки» — «Обновление ПО».