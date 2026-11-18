Строгие ограничения на использование телефонов дают эффект, сопоставимый с дополнительными 1–2 неделями занятий в год

Исследование Центра исследований образовательной политики Гарвардского университета показало, что строгий запрет на использование смартфонов в школах положительно влияет на успеваемость. Работа охватила около 3,3 млн учеников из 4600 школ США в период с 2021 по 2026 годы. В исследовании участвовали школьники с третьего по десятый классы.

Наиболее заметные результаты показали учебные заведения с жёсткими правилами, требующими хранить телефоны в специальных сумках и не доставать их во время занятий. Ученики таких школ продемонстрировали более высокие результаты по математике и чтению. Полученный эффект оказался сопоставим с дополнительными 1–2 неделями обучения за год.

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Для оценки использовались тесты MAP, результаты которых сравнивали осенью и весной. По данным исследователей, улучшение успеваемости позволило компенсировать примерно половину ежегодного снижения академических показателей, наблюдавшегося до пандемии.

При этом ограничения на использование смартфонов уже введены или действуют в 46 штатах США, однако конкретные правила и способы их соблюдения существенно различаются.