Эту игру ждали 13 лет: GTA VI вышла
Релиз на 99 баллов из 100 — такова оценка GTA 6 в Metacritic
Сегодня состоялся релиз Grand Theft Auto VI — игра стала доступна жителям Новой Зеландии. Остальные страны подключаются к релизу по мере наступления полуночи в своих часовых поясах.
Расписание открытия доступа в разных странах по московскому времени выглядит так:
Новая Зеландия — 14:00 18 ноября;
Индия — 21:30 18 ноября;
Турция — 00:00 19 ноября;
Польша — 02:00 19 ноября;
США — 08:00 19 ноября.
Одновременно стали известны первые оценки новинки. На агрегаторе Metacritic GTA VI набрала впечатляющие 99 баллов из 100. К настоящему моменту игру оценили 98 профильных изданий. Такой результат выводит новую часть Grand Theft Auto в число самых высокооценённых видеоигр.
Поклонникам серии пришлось ждать продолжения более 13 лет. GTA V вышла 17 сентября 2013 года. За это время Rockstar выпустила несколько переизданий пятой части.
Таким образом, ожидание одной из самых масштабных игровых премьер десятилетия подошло к концу.