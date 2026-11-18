Релиз на 99 баллов из 100 — такова оценка GTA 6 в Metacritic

Эту игру ждали 13 лет: GTA VI вышла ⁠ 4

Сегодня состоялся релиз Grand Theft Auto VI — игра стала доступна жителям Новой Зеландии. Остальные страны подключаются к релизу по мере наступления полуночи в своих часовых поясах.

Расписание открытия доступа в разных странах по московскому времени выглядит так:

Новая Зеландия — 14:00 18 ноября;

Индия — 21:30 18 ноября;

Турция — 00:00 19 ноября;

Польша — 02:00 19 ноября;

США — 08:00 19 ноября.

Одновременно стали известны первые оценки новинки. На агрегаторе Metacritic GTA VI набрала впечатляющие 99 баллов из 100. К настоящему моменту игру оценили 98 профильных изданий. Такой результат выводит новую часть Grand Theft Auto в число самых высокооценённых видеоигр.

Поклонникам серии пришлось ждать продолжения более 13 лет. GTA V вышла 17 сентября 2013 года. За это время Rockstar выпустила несколько переизданий пятой части.

Таким образом, ожидание одной из самых масштабных игровых премьер десятилетия подошло к концу.