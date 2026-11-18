Почти через 49 лет после запуска аппарат NASA окажется в 25,9 млрд км от нашей планеты: радиосигналу потребуется 24 часа, чтобы добраться до него, и ещё сутки, чтобы вернуться обратно

18 ноября 2026 года «Вояджер-1» достигнет расстояния в 1 световой день от Земли. Это первый созданный человеком аппарат, которому удалось удалиться настолько далеко: по расчётам NASA, зонд окажется в 25,902 млрд км от нашей планеты.

Световой день — не единица времени, а расстояние, которое свет проходит за 24 часа. Радиосигналы, с помощью которых NASA поддерживает связь с аппаратом, распространяются с той же скоростью. Поэтому команда на Земле будет ждать сутки, пока команда дойдёт до зонда, а после отправки ответа придётся ждать ещё 24 часа. Полный цикл связи займёт около 48 часов.

За этой отметкой стоят почти 50 лет непрерывного путешествия. «Вояджер-1» отправился в космос 5 сентября 1977 года с мыса Канаверал во Флориде на ракете Titan IIIE-Centaur. Его близнец «Вояджер-2» стартовал раньше — 20 августа того же года. Однако первый аппарат получил более быстрый и короткий маршрут: NASA изначально направило его к Юпитеру и Сатурну по траектории, позволявшей быстрее покинуть окрестности планет-гигантов.

Разница в маршрутах объясняет, почему запущенный позже «Вояджер-1» настолько опередил своего близнеца. Оба аппарата использовали гравитационные манёвры — пролёты рядом с планетами, во время которых их притяжение изменяет траекторию и увеличивает скорость зонда. «Вояджер-1» достиг Юпитера 5 марта 1979 года, а Сатурна — 12 ноября 1980-го. После сближения с Сатурном и его спутником Титаном аппарат направился за пределы плоскости, в которой вращается большинство планет Солнечной системы. «Вояджер-2» получил другую траекторию: она позволила ему продолжить путешествие к Урану и Нептуну, которые он «посетил» в 1986 и 1989 годах. Поэтому отметки в 1 световой день он достигнет только в ноябре 2035 года.

Источник изображения: NASA/JPL-Caltech

За время экспедиции «Вояджер-1» передал на Землю тысячи снимков и огромный объём научных данных. Среди самых известных — фотографии Юпитера и Сатурна, а также сделанный в 1990 году снимок «Бледно-голубой токи» (Pale Blue Dot): Земля на нём выглядит крошечной точкой на фоне космической пустоты. 25 августа 2012 года аппарат пересёк гелиопаузу — границу области, где влияние солнечного ветра уступает межзвёздной среде, — и стал первым аппаратом, непосредственно начавшим измерения за пределами гелиосферы (области пространства, заполненной частицами и влиянием магнитного поля Солнца).

Источник изображения: NASA/JPL-Caltech

Сохранить работоспособность аппарата на протяжении почти полувека оказалось отдельной инженерной задачей. «Вояджер-1» получает электричество от 3 радиоизотопных термоэлектрических генераторов: они преобразуют тепло от распада плутония-238 в электрическую энергию. Однако запас радиоактивного топлива уменьшается, и аппарат теряет около 4 Вт мощности ежегодно. Поэтому инженеры NASA последовательно отключают оборудование, которое больше не требуется для выполнения основной научной программы, в том числе камеры, обогреватели и часть научных приборов.

В сентябре 2026 года команда провела операцию под названием Big Bang («Большой взрыв»): одновременно отключила 3 устройства и заменила их более экономичными аналогами. Это позволило сократить энергопотребление, сохранив необходимый температурный режим для оставшегося оборудования. Синхронность была принципиальной: отдельные устройства участвуют в поддержании тепла на борту, поэтому простое отключение каждого из них могло нарушить температурный баланс. Согласно оценке NASA, без этой операции аппарат мог бы лишиться ещё одного научного инструмента уже летом 2027 года.

Инженерам приходится решать и механические проблемы, связанные с возрастом аппарата. Например, в двигателях ориентации постепенно забивались топливные каналы: причиной стали отложения диоксида кремния, образовавшиеся в результате старения резиновой мембраны топливного бака. Эти двигатели необходимы, чтобы направлять антенну зонда на Землю. В 2024 году специалисты переключили аппарат на другой комплект двигателей, предварительно решив сложную задачу с их прогревом: ради включения обогревателей пришлось временно отключить один из основных нагревателей, чтобы высвободить электроэнергию.

Источник изображения: NASA

При этом «Вояджер-1» продолжает приносить научные данные. После отключения части приборов на борту остаются работающими 2 научных инструмента: магнитометр, измеряющий характеристики магнитного поля, и прибор регистрации плазменных волн, Plasma Wave Subsystem (PWS). Последний позволяет определять плотность межзвёздной плазмы — и именно его измерения помогли установить, что за пределами гелиосферы плотность плазмы более чем в 40 раз выше, чем во внешней области солнечного пузыря. Это стало одним из ключевых подтверждений того, что зонд действительно вышел за пределы гелиосферы. Такие наблюдения дают учёным возможность изучать свойства межзвёздной среды непосредственно, а не только по косвенным данным.

За состоянием зонда продолжает следить команда Лаборатории реактивного движения NASA (JPL). Для связи используется Deep Space Network — сеть крупных радиоантенн с комплексами в США, Испании и Австралии. В октябре 2026 года NASA сообщало о временной потере сигнала: контакт восстановился через 48 часов, после чего специалисты проверили работу системы двигателей и резервного оборудования.

Сегодня «Вояджер-1» продолжает движение со скоростью около 61 000 км/ч. Отметка в 1 световой день не изменит его работу, но станет историческим рубежом для космических исследований: впервые созданный человеком аппарат окажется настолько далеко, что даже обмен сообщениями с ним будет занимать двое суток.