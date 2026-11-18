В самолет — через Max. Шереметьево прорабатывает возможность посадки на самолёт через мессенджер Max ⁠ 6

Аэропорт Шереметьево совместно с Минтрансом и разработчиками мессенджера Max рассматривает возможность использовать приложение для посадки пассажиров на самолёты. Об этом сообщил заместитель генерального директора аэропорта по информационным технологиям Дмитрий Ильин, сообщает ТАСС.

По его словам, проект находится на стадии проработки. В долгосрочной перспективе рассматривается не только использование Max при посадке на внутренние рейсы, но и его возможное применение при международных перевозках, в том числе для прохождения пограничного контроля.

Ранее о подобных планах рассказывал вице-премьер Андрей Никитин. Осенью он сообщил, что Минтранс намерен в будущем внедрить посадку на самолёты и поезда с помощью национального мессенджера.

При этом цифровые способы идентификации пассажиров уже постепенно внедряются в транспортной отрасли. С апреля 2026 года посадка по биометрии доступна на отдельных железнодорожных маршрутах, включая направления из Москвы в Нижний Новгород, Кострому и Иваново. С июня аналогичный эксперимент действует в аэропортах Шереметьево и Пулково. Кроме того, с сентября россияне могут подтверждать через Max право на получение льгот при оплате проезда.