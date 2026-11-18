С заводами, лабораториями и собственными законами посреди океана от основателя Oculus и главы оборонной компании Anduril

Палмер Лаки представил проект SLAB — плавучее поселение, которое, по его замыслу, сможет существовать до 1000 лет и получить статус суверенного государства. Предполагается, что остров будет находиться за пределами территориальных вод и не подчиняться обычным законам отдельных штатов и муниципалитетов США.

Существующий термин "seasteading" обозначает создание постоянных поселений на плавучих платформах в открытом море. Лаки хочет разместить по этой логике производства и другие проекты, которым, по его мнению, мешают американские ограничения на суше. Среди названных им направлений — металлургия, медицинские исследования и лечение, опреснение воды, нефтепереработка и химическая промышленность.

Источник изображения: SLAB/Palmer Luckey

По словам Лаки, проект должен быть не просто плавучим дата-центром: он утверждает, что SLAB задумывался задолго до нынешнего бума искусственного интеллекта. Идея появилась после продажи Oculus в 2014 году. Предприниматель также заявил, что в 2017 году он и несколько его близких друзей оценивали проект в $1 млрд.

Сейчас SLAB остаётся концепцией с большим путём до реализации. Опубликованное изображение гигантской платформы с жилыми зданиями и промышленными объектами создано с помощью ИИ, а конкретные сроки строительства и место размещения Лаки не назвал. При этом идея собственного государства в открытом море сталкивается с юридическими ограничениями: Конвенция ООН по морскому праву не допускает установления государственного суверенитета над открытым морем, а искусственные сооружения сами по себе не получают статуса островов.