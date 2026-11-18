Новинка DollSenior дебютировала на Всемирной выставке в Гуанчжоу

Китайский бренд DollSenior представил на 28-й Всемирной выставке в Гуанчжоу в 2026 году новую человекоподобную роботизированную секс-куклу Evangelion Hime-01.

Производитель позиционирует устройство как высокотехнологичную куклу-компаньона с системой полной имитации женских половых органов, при этом она умеет двигать головой и глазами.

Компания DollSenior основана в 2022 году группой разработчиков, специализирующихся на создании реалистичных кукол-компаньонов. Производитель уделяет особое внимание текстуре искусственной кожи, мимике и проработке внешних деталей, стремясь сделать продукцию максимально реалистичной.