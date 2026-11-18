13 ноября 2026 года сбой оборудования L3Harris привел к остановке авиасообщения по всей стране

Маск заявил, что он предупреждал о катастрофе в авиационной системе США еще полтора года назад ⁠ 2

Илон Маск заявил, что еще в феврале 2025 года он обратил внимание на критическое состояние коммуникационной инфраструктуры Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

По его словам, используемое оборудование устарело и находилось на грани серьезного отказа. Он предупреждал, что катастрофический сбой может произойти через несколько месяцев.

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Напомним, сбой оборудования, связанный с подрядчиком L3Harris Technologies, произошёл 13 ноября 2026 года и привёл к общенациональной остановке вылетов в США более чем на четыре часа. Это вызвало задержки и отмены более 10 тысяч рейсов.

Маск также напомнил, что ранее предлагал FAA бесплатно использовать Starlink в качестве резервного канала связи, однако ведомство отказалось от этого предложения.