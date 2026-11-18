Поезд «Сапсан» совершил 210 поездок со скоростью до 230 км/ч на испытательном участке Саблино — Тосно. Испытания проводились для проверки конструкции железнодорожного пути будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая должна соединить Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров.

Для сбора информации на полигоне установили 1500 датчиков. В результате специалисты получили более 35 ТБ данных, которые позволят оценить поведение железнодорожного полотна при движении на высокой скорости. Белозеров назвал испытательный участок фактически научным центром.

Будущая ВСМ пройдёт через шесть регионов: Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Новгородскую и Тверскую области. Магистраль предназначена исключительно для пассажирских перевозок. В часы пик поезда планируется отправлять с интервалом всего 15 минут.

Нужно отметить, что скорость 230 км/ч для «Сапсана» далека от предельной: рабочая (эксплуатационная) скорость — до 250 км/ч, а конструкционная (техническая) — до 300–350 км/ч в зависимости от модификации и технических характеристик.