В Сети появилось видео складного смартфона Huawei Mate X8, который показали в раскрытом состоянии при дневном освещении. Устройство поворачивали под разными углами, демонстрируя внутренний экран с глянцевой поверхностью. При этом характерная складка в месте сгиба практически незаметна даже под углом, когда у большинства подобных смартфонов она хорошо различима.

Источник изображения: huaweicentral // Old Mo, who isn't much of a fish eater

По предварительным данным, Mate X8 получит новый магнитный шарнир и усовершенствованную внутреннюю панель. Если технология сохранит свои свойства при длительном использовании, Huawei может получить преимущество перед конкурентами, включая Samsung Galaxy Z Fold 8 и iPhone Duo.

Долговечность конструкции ещё предстоит проверить. В частности, неизвестно, насколько заметной станет складка после продолжительной эксплуатации.

Официальная презентация Huawei Mate X8 состоится 24 ноября.