Почти 50 лет в пути, и миссия пока не заканчивается

Межпланетный зонд NASA Voyager 1 достиг исторической отметки: 18 ноября 2026 года в 13:16 по московскому времени расстояние от аппарата до Земли составило одни световые сутки — около 25,9 млрд километров. Это означает, что радиосигналу, распространяющемуся со скоростью света, теперь требуется ровно 24 часа, чтобы добраться до зонда или вернуться обратно.

Таким образом, Voyager 1 стал первым созданным человеком объектом, удалившимся от Земли на такое расстояние. Аппарат преодолел этот рубеж почти через 50 лет после запуска в сентябре 1977 года. NASA отметило событие публикацией в социальных сетях и предложило всем желающим отпраздновать его, направив в небо сигналы азбукой Морзе.

Его близнец Voyager 2 достигнет аналогичной дистанции значительно позже — ориентировочно в 2035 году. Разница объясняется траекториями полёта, выбранными ещё в начале миссии. Voyager 1 направили по более быстрому маршруту: сейчас он удаляется от Солнца примерно на 3,5 астрономической единицы в год, Voyager 2 — на 3,1.

Оба аппарата использовали гравитационные манёвры возле планет-гигантов, чтобы увеличить скорость без расходования дополнительного топлива. Voyager 1 после пролёта Юпитера и Сатурна отправился за пределы плоскости Солнечной системы. Voyager 2 продолжил путешествие к Урану и Нептуну, получив возможность исследовать эти планеты, но потратив на маршрут больше времени.

Оба зонда уже вышли в межзвёздное пространство: Voyager 1 сделал это в 2012 году, а Voyager 2 — в 2018-м. NASA рассчитывает поддерживать их работу и в 2030-х годах, хотя возможности аппаратов постепенно сокращаются из-за истощения запасов энергии. Специалисты отключают отдельные научные приборы и перераспределяют доступную мощность, чтобы продлить срок передачи данных.