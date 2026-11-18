Компания Honor объявила, что смартфоны серии Honor 700 получат поддержку внешнего телеобъектива Honor G200. Производитель утверждает, что это первое подобное решение в соответствующем ценовом диапазоне.

При подключении аксессуара пользователи смогут задействовать режим съёмки с 15-кратным увеличением в реальном времени. По заявлению компании, такая связка позволит получать качественные фотографии при использовании смартфона со штатива.

Линейка включает три модели: Honor 700 Pro, Honor 700 и Honor 700S. Все устройства получат дополнительный экран на задней панели, который можно использовать для съёмки селфи, взаимодействия с ИИ и смены оформления. Также заявлены функции мониторинга пульса и уровня кислорода в крови, а также напоминания о рейсах.

Ещё одной особенностью серии станет аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч. Речь идёт о батарее на базе кремний-углеродной технологии Qinghai Lake.