147 рецензий — и ни одной отрицательной

GTA VI стала самой высокооцененной на Metacritic. Некоторые критики называют её лучшей игрой в истории ⁠ 7

Первые обзоры Grand Theft Auto VI появились на агрегаторе Metacritic 18 ноября. Версия игры для PlayStation 5 получила 99 баллов из 100 на основании 147 рецензий.

Все они оказались положительными: 100% критиков рекомендуют проект, смешанных и отрицательных оценок пока нет.

Особенно высоко обозреватели оценили открытый мир штата Леонида, в котором расположены Vice City и другие локации. Критики отмечают невероятную детализацию окружения, реалистичное поведение персонажей, анимацию, физику и огромное количество занятий. Игровой мир ощущается живым: события происходят независимо от действий пользователя, а практически каждая поездка и прогулка могут привести к неожиданным открытиям.

Не меньше похвал получила сюжетная кампания с Джейсоном и Люсией. Рецензенты называют её эмоциональной, кинематографичной и одной из лучших историй в творчестве Rockstar. Некоторые издания отмечают удачное сочетание криминального боевика, романтической истории и элементов симулятора жизни. Продолжительность основной кампании, по отдельным оценкам, превышает 60–80 часов, а дополнительные активности способны занять ещё сотни часов.

Многие игровые издания выставили GTA VI максимальные 100 баллов. GameSpot назвал проект кульминацией многолетнего опыта Rockstar в создании открытых миров, а IGN France — одной из величайших игр всех времён.

Обозреватели считают, что 13-летнее ожидание после выхода GTA V оказалось оправданным: разработчики не просто улучшили предыдущую часть, но и установили новую планку качества для всей индустрии.