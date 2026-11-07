Huawei продала 215 тысяч смартфонов Enjoy 100 за первые четыре дня — 60% пришлось на Enjoy 100 Pro Max с батареей 8800 мА·ч и поддержкой спутниковой связи

Новейшие смартфоны Huawei Enjoy 100 разошлись тиражом около 215 тысяч устройств за первые дни после начала продаж. Наибольшим спросом, согласно данным RDObservation, пользуется старшая модель Enjoy 100 Pro Max: на неё пришлось примерно 60% от общего объёма.

В подсчёт вошли продажи в первый день, начавшиеся 31 октября в 10:08 по местному времени, и за следующие трое суток. Доля Enjoy 100 Pro составила 10%, базового Enjoy 100 — 30%. Таким образом, более половины покупателей выбрали наиболее дорогую версию линейки.

Базовый Huawei Enjoy 100 получил 6,56-дюймовый экран IPS с разрешением 1612 × 720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. В основе смартфона лежит SoC Kirin 8000S, объемы флеш-памяти — 128 и 256 ГБ. Разрешение основной камеры составляет 13 Мп, фронтальной — 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 6100 мА·ч, поддерживается зарядка мощностью 40 Вт.

Huawei Enjoy 100 Pro оснащается экраном OLED с диагональю 6,7 дюйма, разрешением 2412 × 1080 пикселей и частотой 120 Гц, а также защитным стеклом Kunlun. Смартфон работает на SoC Kirin 8020A. В основной камере используется 50-мегапиксельный сенсор с раскладкой пикселей RYYB, фронтальная камера — 32-мегапиксельная. Ёмкость аккумулятора составляет те же 6100 мА·ч, мощность зарядки — 40 Вт.

Топовая модель Huawei Enjoy 100 Pro Max получила 6,84-дюймовый экран OLED с разрешением 2756 × 1272 пикселя и частотой 120 Гц. Заявленная пиковая яркость панели достигает 8000 нит. В версиях со 128 и 256 ГБ флеш-памяти используется SoC Kirin 8020A, а версия с 512 ГБ флеш-памяти получила SoC Kirin 8020. Основная камера также имеет разрешение 50 Мп, фронтальная — 8 Мп. Главное отличие смартфона — аккумулятор ёмкостью 8800 мА·ч с зарядкой на 40 Вт. Кроме того, он поддерживает Wi-Fi 7 и отправку сообщений через спутниковую систему BeiDou.

Серия была представлена 28 октября. Стартовая цена базового Enjoy 100 составила 1399 юаней ($210), Enjoy 100 Pro — 1799 юаней ($270), Pro Max — от 1999 юаней ($300).