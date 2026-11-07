Airbus A320neo для китайской China Eastern получат те же двигатели LEAP-1, что авиакомпания использует в своих самолетах Boeing 737 MAX и COMAC C919

У – унификация

Китайская China Eastern Airlines заключила соглашение с CFM International о поставке двигателей LEAP-1A для 101 нового самолёта семейства Airbus A320neo. Речь идёт о лайнерах A320neo, A321neo и A321XLR, заказанных у европейского авиапроизводителя в апреле. Контракт также предусматривает поставку запасных силовых установок и долгосрочное техническое обслуживание.

Airbus A320neo для китайской China Eastern получат те же двигатели LEAP-1, что авиакомпания использует в своих самолетах Boeing 737 MAX и COMAC C919
Источник изображения: ИИ Gemini

Соглашение подписали 6 ноября на Китайской международной выставке импорта в Шанхае. Финансовые условия сделки и срок сервисного контракта не раскрываются.

Выбор LEAP-1A позволит авиакомпании сохранить единообразие двигателей на части своего флота. Силовые установки семейства LEAP уже используются на трёх типах эксплуатируемых China Eastern самолётов: Airbus A320neo, Boeing 737 MAX и китайских COMAC C919. Сотрудничество перевозчика с CFM продолжается с 1985 года, на текущий момент в парке авиакомпании насчитывается более 380 самолётов с двигателями CFM56.

CFM LEAP-1A — двухконтурный турбовентиляторный двигатель нового поколения, разработанный для самолётов семейства Airbus A320neo. В зависимости от модификации его максимальная взлётная тяга достигает примерно 143–156 кН, диаметр вентилятора составляет 1,98 м, а масса — около 3 тонн. Двигатель оснащён компрессором низкого давления с тремя ступенями и высокого давления с десятью ступенями, а также турбинами высокого и низкого давления с двумя и семью ступенями соответственно. Степень двухконтурности составляет около 11:1, общая степень повышения давления — около 40:1. По данным CFM, LEAP обеспечивает примерно на 15% меньший расход топлива и выбросы CO₂ по сравнению с двигателями предыдущего поколения CFM56.

АвиацияAirbusBoeingCOMACавиаИсточники:AviaNews

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