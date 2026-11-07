Bluetooth 7.0 повысит скорость передачи данных до 7,5 Мбит/с. Первые устройства выйдут в начале 2027 года

Организация Bluetooth Special Interest Group представила Bluetooth High Data Throughput (BLOW), флагманское обновление, которое должно появиться в рамках стандарта Bluetooth Core 7.0. Проще говоря, речь о том, каким будет стандарт Bluetooth 7.0.

Это будет одно из самых существенных обновлений технологии, так как скорость передачи данных повысится сразу в несколько раз. Если точнее, до 7,5 Мбит/с. Как и текущие 2,5 Мбит/с, это максимум, который большинство устройств обеспечивать не будут. Но, вероятно, можно рассчитывать и на значительный рост скорости у обычных наушников и смартфонов.

Собственно, именно на рынке наушников и звука в целом это может привести к небольшой революции, так как скорости будет достаточно для передачи данных без потерь. То есть обычные Bluetooth-наушники смогут поддерживать lossless. В пресс-релизе прямо сказано, что технология Bluetooth High Data Throughout (HDT) будет «поддерживать передачу звука без потерь и с высоким разрешением».

Первые устройства с поддержкой Bluetooth 7.0 появятся на рынке уже в начале 2027 года.