Одного из ключевых производителей российских микросхем готовят к масштабной реорганизации: «Ангстрем» может войти в Объединённую микроэлектронную компанию ⁠ 4

Зеленоградского производителя микроэлектроники «Ангстрем» могут начать интегрировать в «Объединённую микроэлектронную компанию» (ОМК) в 2028 году. Завершить процесс планируют до конца 2029-го. В результате объединённая структура получит действующие производственные мощности, инженерные кадры и портфель заказов предприятия, выпускающего микросхемы для российских государственных ведомств и крупных заказчиков. Об этом пишет CNews.

Сейчас «Ангстрем» находится под внешним управлением, введённым в сентябре 2025 года. Главная проблема предприятия — долг перед ВЭБ.РФ, который на 30 июня 2026 года достиг 238,1 млрд рублей. Обязательства возникли после провала проекта «Ангстрем-Т» по производству микросхем памяти, по которому завод выступал поручителем. Финансовое положение компании также ухудшилось: за первое полугодие 2026 года выручка сократилась почти вдвое, до 1,28 млрд рублей, а вместо прибыли годом ранее предприятие получило убыток в 112,5 млн рублей.

Для передачи работающих мощностей рассматривается механизм замещения активов. На базе «Ангстрема» планируют создать новое акционерное общество, которому передадут наиболее ценные объекты: кристальное производство, сборочные линии, оборудование для фотолитографии, травления и осаждения, чистые помещения и контрольно-измерительные комплексы. Старые и нерентабельные активы вместе с основной долговой нагрузкой останутся у прежнего юридического лица. Акции новой компании могут выставить на торги, а ВЭБ.РФ как основной кредитор сможет получить их в счёт погашения части долга или согласовать продажу профильному инвестору.

Cамо включение «Ангстрема» в ОМК может потребовать 20–50 млрд рублей, а дальнейшая модернизация оборудования и интеграция производственных цепочек обойдутся ещё дороже. Для объединённой компании завод станет источником готовых производственных мощностей, заказчиков и инженерных кадров. Одной из главных задач будет сохранить непрерывность выпуска продукции по государственным заказам во время передачи и перестройки производства.