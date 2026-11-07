Sony выпустила наушники, которые почти полностью копируют легендарную модель от первого плеера Walkman 1979 года

60 долларов за ностальгию

Компания Sony представила наушники MDR-3R USB-C, который внешне похожи на культовые наушники, поставлявшиеся с первым плеером Walkman почти 50 лет назад.

Как можно видеть, это очень компактные накладные проводные наушники с очень небольшими амбушюрами. Внутри 23-миллиметровые излучатели, а вот подключение современное: посредством USB-C. К слову, драйверы почти такие же, какие использовались в далёком 1979 году, но, конечно, с улучшениями. Sony поступила так, потому что хотела воссоздать тот же звук.

Sony выпустила наушники, которые почти полностью копируют легендарную модель от первого плеера Walkman 1979 года
Источник изображения: Sony

Ожидать какого-то особо качественного звука от таких наушников, казалось бы, не стоит, но первые обзоры говорят о том, что на самом деле всё не так плохо. Конечно, не стоит сравнивать MDR-3R USB-C с какими-нибудь WH-1000XM6 или в целом с топовыми моделями, но в звук характеризуют, как достаточно чистый, хотя и с ожидаемым недостатком низких частот.

ステレオヘッドホン:耳元に、あの日のミライ。Design inspired by 1979.:MDR-3R【ソニー公式】

Стоят такие наушники 60 долларов, и в комплекте поставляются сменные амбушюры оранжевого цвета.

Аудио и звукSonyИсточники:Sony

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