Switch 2 обошла по продажам Xbox, а оригинальная Switch понемногу подбирается к культовой PlayStaion 2

Компания Nintendo отсчиталась за очередной финансовый квартал и заодно рассказала, что продажи Switch 2 уже достигли отметки 26,35 млн единиц.

За прошедший квартал было продано 2,67 млн консолей против 3,82 млн кварталом ранее. Switch первого поколения остаётся в продаже, и за квартал было реализовано около 610 000 единиц. То есть старая консоль сейчас продаётся примерно в четыре раза слабее, но, учитывая её возраст, это на самом деле очень достойно. Общие продажи Switch достигли 157,2 млн, то есть до показателя лидера в лице PlayStation 2 (160 млн) осталось не так уж и много.

Что касается Switch 2, в рейтинге самых продаваемых приставок все времён она пока лишь на 21 месте. Позади остались оригинальная Xbox и GameCube.

Nintendo оставила в силе прогноз для Switch 2 по итогам финансового года на отметке в 16,5 млн устройств.