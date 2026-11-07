В США решили, что пора избавляться от дискет: к 2028 году авиадиспетчеры США перейдут с древних носителей на современную систему ⁠ 1

Федеральное авиационное управление США (FAA) начало масштабную модернизацию инфраструктуры управления воздушным движением. К концу 2028 года ведомство планирует заменить устаревшие информационные системы, некоторые из которых работают ещё с 1980-х годов и до сих пор используют дискеты. Обновление затронет более 400 объектов по всей стране.

Вместо нескольких разрозненных систем FAA внедрит единую платформу Enterprise Information Display System (E-IDS). Она позволит авиадиспетчерам быстрее получать доступ к метеосводкам, предупреждениям о полётах, ограничениям воздушного пространства, сообщениям пилотов и информации о неисправностях оборудования. Сейчас часть этих данных приходится получать через отдельные терминалы и обрабатывать вручную.

Первые пять площадок, где начнётся внедрение E-IDS, — международные аэропорты Атлантик-Сити, Нэшвилла и Рочестера, а также центры обработки данных FAA в Атланте и Солт-Лейк-Сити. В дальнейшем систему планируют распространить на сотни объектов. Ведомство рассчитывает завершить основную часть перехода к концу 2028 года.

В FAA рассчитывают, что централизованная платформа ускорит обмен критически важной информацией между диспетчерскими центрами и повысит эффективность работы авиационной инфраструктуры. По словам главы ведомства Брайана Бедфорда, цель модернизации — отказаться от устаревших ручных процессов и обеспечить более оперативное распространение важных уведомлений.