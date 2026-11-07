Toyota наращивает продажи в России, но RAV4 уступил лидерство неожиданной модели

Toyota остаётся самым популярным автомобильным брендом среди компаний, покинувших российский рынок в 2022 году. За январь–октябрь 2026 года на российский учёт поставили 30,8 тыс. новых автомобилей японской марки. Это на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда на учет поставили 21,4 тыс. машин. Об этом рассказал глава «Автостата» Сергей Целиков.

Впрочем, в октябре динамика оказалась отрицательной: зарегистрировано около 4 тыс. новых Toyota против 4,2 тыс. годом ранее. Снижение составило примерно 5%, однако оно пока не повлияло на общий положительный результат с начала года.

Самой востребованной моделью Toyota в России за десять месяцев остаётся кроссовер RAV4. На него пришлось более 10 тыс. регистраций — почти треть всех автомобилей марки. Однако в октябре лидерство перешло к другой модели: электрический кроссовер Toyota bZ3X разошёлся тиражом 983 экземпляра против 930 у RAV4. Третье место занял Highlander с результатом 836 автомобилей.