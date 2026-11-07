Зависания, вылеты и проблемы с камерой: Xiaomi готовит исправления для HyperOS 4

Сотрудники Xiaomi опубликовали на официальном форуме список ошибок HyperOS 4, над устранением которых сейчас работает компания. Большая часть багов касается смартфонов серии Xiaomi 17. Исправления будут постепенно появляться в последующих обновлениях системы, причём сроки зависят от конкретной модели и версии приложений.

На Xiaomi 17 Pro Max обнаружили проблемы с выполнением автоматических задач, отображением Xiaomi Video в альбомной ориентации, глобальным поиском и клавиатурой. Также пользователи сталкивались с потерей переносов строк в заметках, периодическими зависаниями WeChat и сбоями при редактировании фотографий в галерее.

Для Xiaomi 17 Pro заявлены исправления зависаний магазина приложений, некорректного отображения истории вычислений в калькуляторе и вылетов браузера. Что касается обычного Xiaomi 17, то разработчики работают над устранением проблемы с резкостью снимков, сделанных при помощи основной камеры, и неправильным отображением точки входа в глобальный поиск. Также упоминается ошибка интерфейса приложения Xiaomi Mall в Redmi K90.