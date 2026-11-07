Зависания, вылеты и проблемы с камерой: Xiaomi готовит исправления для HyperOS 4
Xiaomi перечислила ошибки HyperOS 4, которые исправит в смартфонах линейки Xiaomi 17
Сотрудники Xiaomi опубликовали на официальном форуме список ошибок HyperOS 4, над устранением которых сейчас работает компания. Большая часть багов касается смартфонов серии Xiaomi 17. Исправления будут постепенно появляться в последующих обновлениях системы, причём сроки зависят от конкретной модели и версии приложений.
На Xiaomi 17 Pro Max обнаружили проблемы с выполнением автоматических задач, отображением Xiaomi Video в альбомной ориентации, глобальным поиском и клавиатурой. Также пользователи сталкивались с потерей переносов строк в заметках, периодическими зависаниями WeChat и сбоями при редактировании фотографий в галерее.
Для Xiaomi 17 Pro заявлены исправления зависаний магазина приложений, некорректного отображения истории вычислений в калькуляторе и вылетов браузера. Что касается обычного Xiaomi 17, то разработчики работают над устранением проблемы с резкостью снимков, сделанных при помощи основной камеры, и неправильным отображением точки входа в глобальный поиск. Также упоминается ошибка интерфейса приложения Xiaomi Mall в Redmi K90.