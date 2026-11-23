Причём вторая, Planet X2, по расчётам, может иметь массу всего в 2 раза больше земной

За орбитой Нептуна может скрываться не одна, а сразу две «Девятые планеты» ⁠ 8

Астрономы обнаружили признаки возможного существования ещё одной неоткрытой планеты на окраине Солнечной системы. Речь идёт не о Планете Девять, поиски которой продолжаются много лет, а об отдельном гипотетическом объекте — Planet X2. Согласно наиболее подходящим компьютерным моделям, его масса составляет около 2 масс Земли, а орбита проходит на расстоянии 350–500 астрономических единиц от Солнца. Для сравнения, Нептун находится примерно в 30 а.е. от Солнца.

К такому выводу пришла команда из японского Университета Киндай, Вашингтонского университета и из Университета Южного Квинсленда. Учёные изучали необычные орбиты транснептуновых объектов — небольших ледяных тел, обращающихся вокруг Солнца за орбитой Нептуна. Некоторые из них имеют чрезвычайно вытянутые траектории, другие движутся под очень большими углами к плоскости, в которой обращаются основные планеты. Эти объекты даже в ближайшей к Солнцу точке своей орбиты остаются в сотнях астрономических единиц от него.

Стандартные модели и существующие наблюдения эволюции Солнечной системы не объясняют происхождение удалённых объектов с сильно наклонёнными орбитами и тел, чьи траектории практически не связаны с гравитационным влиянием Нептуна. Среди наиболее известных примеров — Седна и 2012 VP113. Эти объекты сохраняют необычные орбитальные характеристики, которые требуют дополнительного объяснения.

Чтобы проверить гипотезу, команда провела численное моделирование эволюции Солнечной системы на протяжении 4,5 млрд лет. Учёные учитывали миграцию планет-гигантов, в том числе постепенное перемещение Нептуна под воздействием множества небольших тел и объектов размером с Плутон. Затем они сравнили результаты моделей с известными четырьмя планетами-гигантами и сценариев, в которых к ним добавлялось ещё одно массивное тело на отдалённой орбите.

В моделях с Planet X2 начали формироваться популяции, гораздо лучше соответствующие расположению известных транснептуновых объектов. Гипотетическая планета помогала объяснить существование удалённых тел с небольшим наклоном орбиты, объектов с экстремально большими расстояниями ближайшего сближения с Солнцем, а также популяции с экстремально наклонёнными траекториями. Модели также воспроизводили орбитальные характеристики известных экстремальных транснептуновых объектов, включая Седну, 2012 VP113 и 2015 BP519.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Наиболее подходящие результаты получились для планеты, которая обладает около 2 масс Земли, с большой полуосью орбиты 350–500 а.е., минимальным расстоянием до Солнца около 200 а.е. и наклоном орбиты в пределах 1–15°. Большая полуось — это параметр, характеризующий размер орбиты, фактически расстояние до Солнца на протяжении обращения будет меняться. Для сравнения, даже в ближайшей к звезде точке Planet X2 оставалась бы примерно в 200 раз дальше от Солнца, чем Земля.

При этом Planet X2 и Планета Девять — две разные гипотезы. Последняя предполагает существование более массивного объекта, в 4–6 раз тяжелее Земли, который должен объяснять другие особенности синхронизации орбит далёких объектов. Новая работа рассматривает эти сценарии отдельно: потенциальное существование одной планеты не исключает другого объекта, хотя пока не доказано ни то, ни другое.

У модели остаются ограничения. При сравнении с наблюдениями проекта Dark Energy Survey (DES), который изучал удалённые объекты Солнечной системы, расчёты достаточно хорошо воспроизвели распределения наклонов орбит и расстояний ближайшего сближения с Солнцем. Однако распределение больших полуосей обнаруженных объектов не полностью совпало с наблюдениями. Авторы признают, что их модель требует дальнейшей доработки.

Проверить гипотезу помогут новые наблюдения обсерватории имени Веры Рубин в Чили. Её обзор неба позволит обнаружить значительно больше транснептуновых объектов и проверить, действительно ли их орбитальное распределение соответствует предсказаниям существования Planet X2 на окраине Солнечной системы.