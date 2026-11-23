Ответчики — не только SpaceX, но и связанные с ней компании, включая X Corp. и структуры xAI

23 ноября генеральные прокуроры Орегона и Вирджинии подали отдельные, но согласованные иски против SpaceX, X Corp. и связанных с ними компаний, включая разработчика Grok. Штаты утверждают, что компании продвигали возможности генерации откровенных изображений, но не внедрили достаточные ограничения, а публичные заверения о безопасности инструментов вводили пользователей в заблуждение. Это первые иски штатов по обвинениям такого рода против компаний Маска.

В центре претензий — режим Spicy Mode, позволявший создавать обнажённые и сексуализированные изображения на основе обычных фотографий реальных людей. По версии истцов, пользователи могли получать реалистичные изображения и видео женщин и детей без их ведома и согласия. Генпрокурор Орегона Дэн Рэйфилд заявил, что отсутствие необходимых ограничений фактически стало частью рекламируемых возможностей продукта.

Источник изображения: сгенерировано Grok

В исках приводится оценка Центра по противодействию цифровой ненависти (CCDH): с 29 декабря 2025 года по 8 января 2026 года при помощи Grok создано и опубликовано в X около 3 млн сексуализированных изображений, из которых примерно 23 тыс. могли изображать детей. По данным организации, почти 30% выявленных изображений детей оставались доступными в публикациях спустя неделю после обнаружения. Эти цифры являются оценкой CCDH, на которую ссылаются генпрокуроры.

Орегон и Вирджиния требуют финансовых санкций и судебных предписаний, которые должны заставить компании прекратить предполагаемые нарушения. Вирджиния, в частности, запрашивает штраф до $2500 за каждое нарушение закона о защите потребителей. Окончательное количество нарушений предстоит установить в суде.

Представители SpaceX Super Intelligence заявили, что сексуальный контент с участием несовершеннолетних и откровенные изображения реальных людей без согласия неприемлемы, а компания усилила защиту, блокирует нарушающие правила запросы и передаёт информацию правоохранительным органам.