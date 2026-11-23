Американская компания BQP разрабатывает ПО, которое позволит спутникам самостоятельно рассчитывать манёвры уклонения от космического мусора. Сейчас операторы в основном анализируют предупреждения о возможных сближениях вручную и решают, нужно ли менять орбиту. По оценке, приведённой NASA, экономический ущерб от космического мусора для американских государственных спутников достигает $58 млн в год. Основатель и руководитель BQP Абхишек Чопра рассчитывает, что автоматизация поможет сократить эти расходы.

Сейчас наблюдение за орбитальной обстановкой во многом зависит от наземных служб. Космические силы США отслеживают около 60 000 объектов и бесплатно рассылают операторам спутников предупреждения о возможных столкновениях. Но каждое такое сообщение ещё не означает, что аппарат действительно окажется на опасной траектории: лишний манёвр расходует ограниченный запас топлива, а отказ от уклонения может привести к потере спутника стоимостью в сотни миллионов долларов. По словам Чопры, при нынешнем подходе специалистам приходится постоянно контролировать аппараты вручную, а масштабировать такую работу по мере роста числа спутников становится всё сложнее.

Источник изображения: BQP

BQP утверждает, что её программная платформа способна моделировать движение всех объектов на орбите менее чем за 30 минут. Для сравнения, существующим инструментам на аналогичную задачу, по оценке Чопры, потребовалось бы около 40 дней. Относительно Orekit — широко используемого открытого инструмента для расчёта орбит — разработчики заявляют об ускорении до 2000 раз. В сентябре компания сообщала о 250-кратном преимуществе.

В основе разработки лежит подход, который компания называет «квантово-вдохновлённым»: он использует математические методы, связанные с квантовыми вычислениями, но работает на обычных вычислительных процессорах и графических ускорителях. По словам Чопры, идея возникла после того, как он перенёс старый расчётный код на графические чипы Nvidia и обнаружил, что программа использует лишь около 15% их вычислительных возможностей. BQP пытается переписать алгоритмы так, чтобы эффективнее задействовать доступное оборудование, не дожидаясь появления полноценных квантовых компьютеров.

В июле 2026 года компания получила первый федеральный контракт — исследовательский грант от SpaceWERX, инновационного подразделения Космических сил США. Первый этап работ завершён, теперь BQP добивается финансирования второй фазы, которая позволила бы интегрировать разработку в рабочие системы военных подразделений. Наземные испытания программного обеспечения на оборудовании партнёра также завершены. Следующий этап — проверка в реальной космической среде: по словам Чопры, аппаратура с разработкой отправляется на Международную космическую станцию.

В сентябре в BQP инвестировала IBM Ventures. С учётом этого вложения общий объём привлечённого компанией финансирования достиг $8 млн. Однако до превращения разработки в полноценную систему управления спутниками ещё предстоит пройти орбитальные испытания и добиться её внедрения заказчиками.