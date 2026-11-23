С 2027 года дата-центры и майнинговые компании могут перевести на принцип «бери или плати»

Не потребил — все равно заплати: ЦОДам и майнерам выставят счет за неиспользованное электричество ⁠ 4

Минэнерго предложило с 1 января 2027 года ввести для центров обработки данных (ЦОД) и майнинговых компаний принцип оплаты электроэнергии «бери или плати». Согласно инициативе, владельцы объектов должны будут оплачивать не менее 70% от заявленной при подключении к электросетям мощности независимо от фактического потребления. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства.

Требования планируется распространить на ЦОДы и майнинговые площадки мощностью от 670 кВт. Для объектов мощностью до 5 МВт минимальный платеж в размере 70% предполагается установить сразу после вступления новых правил в силу.

Для более крупных потребителей предусмотрен постепенный переход. Объекты мощностью от 5 до 50 МВт должны будут увеличить обязательную долю оплаты с 15 до 70% в течение четырех лет. Для площадок мощностью свыше 50 МВт переходный период составит шесть лет.

Новые требования могут затронуть не только строящиеся, но и уже работающие дата-центры. Проект постановления 30 октября направил на согласование премьер-министру Михаилу Мишустину, ФАС и Минэкономразвития министр энергетики Сергей Цивилев. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.