Деталь вышла из строя в июне и была заменена во время выхода в открытый космос. Теперь инженеры изучат её после возвращения грузового корабля SpaceX Dragon

Астронавт NASA Джессика Уоткинс упаковала отказавший шарнир запястья роботизированной руки Canadarm2 в грузовой корабль SpaceX Dragon для доставки на Землю. Узел вернулся вместе с кораблём, который приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии 21 ноября.

NASA планирует исследовать деталь, чтобы установить причины неисправности.

Источник изображения: NASA / Anil Menon

Шарнир вышел из строя 30 июня. Во время выхода в открытый космос астронавты сняли повреждённый узел и установили запасной. Canadarm2 — 17-метровая роботизированная рука канадской разработки, которая используется на Международной космической станции для перемещения грузов, обслуживания оборудования и поддержки работы экипажа за пределами станции.

Возвращение детали на Землю позволит провести её исследование в лабораторных условиях, а не ограничиваться диагностикой по телеметрии. Это особенно важно для сложных механизмов, работающих в условиях космического вакуума, перепадов температур и радиации. Причина отказа пока не установлена.

Отстыковку Dragon планировали на 18 ноября, но NASA и SpaceX перенесли её из-за неблагоприятной погоды в районах приводнения у побережья Калифорнии. Корабль отстыковался позднее и вернулся на Землю 21 ноября.