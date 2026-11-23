Оператор T2 перевел голосовой трафик на отечественное ядро пакетной коммутации «Протей» в 11 регионах Приволжья. Изменения затронули более 5,7 млн абонентов оператора, использующих технологии VoLTE и VoWiFi.

Завершающий этап интеграции оборудования прошел в ноябре 2026 года. Работы охватили Республику Мордовию, Пензенскую, Саратовскую и Нижегородскую области. Ранее на российское ядро перевели трафик в Кировской, Ульяновской и Самарской областях, а также Татарстане, Удмуртии, Чувашии и Марий Эл. Теперь все голосовые вызовы по технологиям VoLTE и VoWiFi в этих регионах обслуживаются отечественным оборудованием.

Интеграция началась в 2025 году. На первом этапе T2 перевел на решение «Протей» обработку пакетных данных, передаваемых при использовании мобильного интернета. Следующим шагом стала миграция голосового трафика.

VoLTE позволяет совершать звонки через сеть LTE, одновременно пользуясь мобильным интернетом. VoWiFi обеспечивает голосовую связь через Wi-Fi, в том числе в помещениях со слабым сигналом сотовой сети.

В дальнейшем T2 планирует расширить применение оборудования «Протей» на сети в других регионах России. По словам заместителя генерального директора оператора Алексея Дмитриева, переход на отечественные решения является частью долгосрочной стратегии технологической независимости компании.