Два зонда впервые для марсианской миссии использовали сочетание работы двигателей и гравитации Земли, чтобы изменить скорость и направление полёта

Зонды миссии NASA ESCAPADE разогнались у Земли на пути к Марсу и сняли её на прощание

Два аппарата миссии ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) завершили манёвры у Земли 7 и 9 ноября и направляются к Марсу. Каждый совместил девятиминутное включение двигателя с гравитационным ускорением при пролёте рядом с планетой. По данным NASA, агентство впервые применило такой способ отправки аппаратов к Марсу — и успешно выполнило манёвр дважды за два дня.

Второй зонд сделал «прощальные снимки Земли» около 9:00 по восточному времени США 9 ноября — примерно через 3 часа после максимального сближения. В этот момент аппарат находился на расстоянии около 62 000 км от планеты и запечатлел её западное полушарие. Камеры Visible and Infrared Observation System (VISIONS), разработанные при участии Университета Северной Аризоны, сняли Землю в видимом и инфракрасном диапазонах.

Источник изображения: NASA/UC Berkeley/Northern Arizona University Источник изображения: NASA/UC Berkeley/Northern Arizona University

Во время самого сближения второй аппарат прошёл примерно в 1000 км над поверхностью Земли. Сочетание гравитационного манёвра и работы двигателя вывело его на траекторию к Марсу. Первый зонд выполнил аналогичный манёвр 7 ноября. Оба аппарата должны прибыть к планете в сентябре 2027 года.

На орбите Марса ESCAPADE будут изучать взаимодействие солнечного ветра с магнитной средой и атмосферой планеты. Поток заряженных частиц от Солнца движется со скоростью около 1,6 млн км/ч и способствует потере марсианской атмосферы. Два аппарата смогут одновременно наблюдать разные участки этого взаимодействия, чтобы проследить, как солнечная активность влияет на околопланетную среду.