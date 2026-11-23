Ford объявила о вложениях в американскую Revolution Space — разработчика и производителя космических аппаратов. Сделка оформлена через дочернюю компанию Industrial Platform LLC. Ford намерена применить свой опыт промышленного производства, чтобы помочь партнёру перейти к более масштабному и автоматизированному выпуску космических систем. Финансовые условия соглашения не раскрываются.

Revolution Space разрабатывает аппараты с двигательными технологиями, обеспечивающими точное управление положением и длительное маневрирование в космосе. Компания рассчитывает использовать их для действующих и новых миссий, включая спутниковые группировки, обслуживание аппаратов и научные исследования. Заявленная область применения охватывает орбиты от очень низких околоземных до геостационарных, а также пространство между Землёй и Луной.

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Ford рассчитывает перенести в космическую отрасль опыт проектирования, инженерной разработки, управления цепочками поставок и выпуска сложных изделий большими партиями. Компания отмечает, что производство спутников постепенно переходит от изготовления отдельных аппаратов вручную к повторяемым и автоматизированным процессам. Для автопроизводителя это также инвестиция в менее цикличный бизнес с потенциалом роста.

У Ford уже есть опыт работы в космической отрасли: в 1960–1970-х годах подразделения компании выпускали спутники связи и метеорологические аппараты, а Philco-Ford выступала подрядчиком NASA при создании Центра управления полётами в Хьюстоне. Новое соглашение должно вернуть компанию к космическому производству, но уже в партнёрстве с разработчиком современных маневренных аппаратов. Сделка вступит в силу после выполнения стандартных условий закрытия, включая получение необходимых разрешений регуляторов.