Telegram-канал «Автопоток» раскрыл стоимость Lada Azimut за неделю до официального старта продаж, назначенного на 1 декабря.

Стоимость кроссовера в базовой версии с механической коробкой передач составит 2,009 млн рублей, цена топового варианта с китайским вариатором составит 2,484 млн рублей. Цены взяты не с потолка: сообщается, что дилеры уже получили прайс-листы.

«Гамма цветов довольно широка, сами цвета, как принято в Тольятти, имеют поэтические названия: эмеральд, Гоби, ледниковый, Борнео, кориандр...», — пишет «Автопоток». Telegram-канал обещает позже раскрыть подробности о комплектациях.

В базовой версии Lada Azimut будет 1,6-литровый 120-сильный мотор, в топовой версии — 1,8-литровый 132-сильный. На прошлой неделе АвтоВАЗ раскрыл особенности самой интересной опции — обогрева боковых стекол.

Обновлено. АвтоВАЗ уже дал официальный комментарий:

«Цены на Azimut будут объявлены 1 декабря, в день старта всероссийских продаж автомобиля. К настоящему времени ни одно из предположений цены со ссылкой на дилерское сообщество не является верным», — сообщил представитель АвтоВАЗа.