Учёные призвали ввести мораторий на промышленную добычу ресурсов на Луне, пока её не поделили крупнейшие державы ⁠ 3

Учёные призвали временно приостановить промышленное освоение Луны, пока международное сообщество не выработает правила такой деятельности. Они предупреждают, что стремительное строительство инфраструктуры и добыча полезных ископаемых могут нанести необратимый ущерб лунной среде и уничтожить материалы, представляющие большую научную ценность.

США и Китай рассчитывают создать на Луне постоянные поселения к концу следующего десятилетия. Вокруг будущих экспедиций уже формируется коммерческая инфраструктура: компании рассматривают добычу воды, строительных материалов, промышленных металлов и редкоземельных элементов. По мнению авторов инициативы, прежде чем эта деятельность начнётся в больших масштабах, необходимы строгие международные нормы и широкое обсуждение её последствий.

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С таким предложением выступили Флориан Рабиц, профессор управления климатом и технологиями Вильнюсского университета, и Сяо-Шань Яп, доцент Утрехтского университета. В своей работе, опубликованной в журнале Global Environmental Politics, они призвали к мораторию на промышленную эксплуатацию Луны, который даст время согласовать международные ограничения.

Авторы опасаются не только ущерба научно ценному лунному ландшафту, но и того, что освоение спутника окажется в руках ограниченного числа влиятельных государств и их союзников. Рабиц отмечает: страны, которые первыми построят крупную инфраструктуру, смогут фактически закрепить за собой отдельные территории, даже если формально не будут объявлять их своей собственностью. «Это не должно превратиться в Дикий Запад», — заявил учёный.

Договор ООН по космосу 1967 года запрещает государствам присваивать Луну и другие небесные тела. Однако, по мнению исследователей, этот запрет сам по себе не гарантирует, что при масштабной добыче ресурсов спутник останется нейтральной территорией: фактическое влияние на отдельные районы может перейти к тем, кто располагает средствами для строительства и эксплуатации лунной инфраструктуры.