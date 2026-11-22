Появилось совместное заявление Lean и Mathlib — сообществ, которые занимаются формализацией математики и проверкой доказательств, — и результаты независимых проверок

Сообщества Lean и Mathlib 21 ноября официально подтвердили корректность доказательства гипотезы Римана, представленного математиком Левентом Алпёге.

Работа опубликована в виде библиотеки для языка формальной математики Lean объёмом около 17 млн строк кода. Доказательство прошло серию независимых программных проверок, а специалисты, развивающие инструменты формальной верификации, подтвердили, что оно доказывает именно гипотезу Римана.

Гипотеза Римана — одна из самых известных нерешённых задач математики, сформулированная в 1859 году. Она касается нулей дзета-функции Римана и утверждает, что все её нетривиальные нули имеют действительную часть, равную 1/2. От решения этой задачи зависят многие результаты теории чисел, в том числе связанные с распределением простых чисел. За её решение Математический институт Клэя (Clay Mathematics Institute) назначил премию в $1 млн.

Главная особенность работы Алпёге — способ представления доказательства. Он использовал Lean — специальный язык и систему, позволяющие записывать математические утверждения в форме, которую компьютер может строго проверить. Библиотека Mathlib содержит обширную базу формализованных математических определений и теорем, на которую опирается такая проверка.

Сообщества Lean и Mathlib отдельно проверили, что формулировка гипотезы в работе соответствует принятому математическому определению, а код действительно доказывает именно это утверждение.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Масштаб проверки оказался сопоставим с отдельным вычислительным проектом. Все 175 187 модулей библиотеки успешно скомпилировались без ошибок. Доказательство также проверили несколько независимых систем, включая разработанные отдельно от основного проверяющего ядра Lean. Они приняли полный экспорт доказательства, а два независимых инструмента сравнения подтвердили соответствие всех 5 основных теорем заявленным математическим утверждениям. Дополнительная проверка lean4lean также завершилась успешно для всех 175 187 модулей.

Подробный журнал проверок опубликовал математик Эндрю Сазерленд из Массачусетского технологического института (MIT). По состоянию на обновление от 22 ноября, часть дополнительных процедур ещё продолжалась: в частности, повторная проверка полного экспорта штатным ядром Lean и сквозная проверка. При этом уже завершённые независимые проверки не обнаружили ошибок или отклонений доказательства.

Работа включает не только гипотезу Римана в её классической формулировке. В библиотеке также формализованы утверждения о нулях функций Дирихле — обобщения дзета-функции, используемые в теории чисел. Проверка охватывает все модули и характеры Дирихле, но не распространяется автоматически на более широкие классы функций.

При этом подтверждение сообщества Lean и Mathlib не равнозначно официальному признанию решения задачи тысячелетия Математическим институтом Клэя. Оно означает, что представленное доказательство прошло большую независимую формальную проверку и математическое сообщество подтвердило его корректность. Теперь предстоит разобраться в самих математических идеях работы: авторы совместного заявления Lean и Mathlib прямо отмечают, что ожидают дальнейшего обсуждения и объяснения новых результатов математическим сообществом.