Модель учитывает 3,4 млрд частиц и использует искусственный интеллект, чтобы ускорить расчёты последствий взрывов сверхновых в 20 раз

Модель Млечного Пути, в которой можно проследить движение отдельных звёзд и межзвёздного газа, представили на конференции SC 2026, проходившей 15–20 ноября в Чикаго. Проект PHEASANT объединил вычислительные ресурсы трёх суперкомпьютерных систем с оборудованием AMD, Intel и Nvidia. В расчётах задействовали около 3,4 млрд частиц.

Одна из главных вычислительных сложностей — моделирование сверхновых. Взрыв звезды нагревает и разгоняет окружающий газ, создаёт огромные горячие пузыри газа и может влиять на появление новых звёзд. Такие процессы происходят на временных масштабах, которые трудно напрямую включить в расчёты всей галактики. Поэтому команда использовала модель искусственного интеллекта, разработанную Кэйей Хирашимой из японского института Riken. Вместо последовательного расчёта 100 лет эволюции газа она предсказывает его состояние через 100 000 лет.

Источник изображения: K. Hirashima et al., "Architecture-Agnostic Exascale Star-by-Star Simulation of Our Galaxy"

Этот подход ускорил соответствующую часть моделирования в 20 раз. Речь идёт именно о расчётах, связанных с эволюцией газа вокруг сверхновых, а не обо всей симуляции. Руководит проектом профессор Токийского университета Митико Фудзии.

Полученная модель воспроизводит темп звездообразования, сопоставимый с оценками для реального Млечного Пути. Учёные рассчитывают использовать её для изучения скоплений звёзд, горячих газовых пузырей и перемещения вещества между галактическим диском и гало. Это позволит проследить, как вещество обогащается химическими элементами и возвращается в области, где формируются новые звёзды.

Пока PHEASANT не моделирует всю историю формирования галактики. Следующий этап — использовать её для более детального изучения отдельных процессов, которые определяют эволюцию Млечного Пути.