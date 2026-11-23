Китайская компания CAS Space перешла к параллельной сборке сразу двух ракет-носителей Kinetica-2 — Y3 и Y4. Работы идут по графику, сообщили в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC). Переход от производства отдельных ракет к одновременной сборке нескольких аппаратов стал новым этапом в организации серийного выпуска «Лицзянь-2».

Ракету изначально проектировали с расчетом на массовое производство. Она использует унифицированную конструкцию с общим центральным блоком, а многие компоненты можно выпускать серийно промышленными методами. Такой подход позволяет собирать носители по модульному принципу, подобно конструктору. Диаметр каждой ступени составляет 3,35 м, а схожесть конструкции топливных баков и межбаковых отсеков упрощает взаимозаменяемость деталей и создание резервных комплектов.

Производство организовано по смешанной схеме: часть узлов выпускается самостоятельно, а к изготовлению модулей, баков и трубопроводов привлекаются сторонние предприятия. Компания уже завершила полный цикл изготовления модулей, сборки и интеграции, а также испытаний ракеты в целом.

Kinetica-2 — средний носитель на жидком топливе длиной 52 м и стартовой массой 625 т. Его стартовая тяга составляет 766 т. Ракета способна выводить до 8 т полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км или до 12 т на низкую околоземную орбиту высотой 200 км.

Первый запуск Kinetica-2 состоялся 30 марта: ракета Y1 успешно стартовала с коммерческого космодрома Дунфэн. Второй носитель, Y2, отправился в космос 3 ноября и вывел на заданные орбиты 18 спутников группировки «Цяньфань». Это была первая крупная миссия ракеты по развертыванию китайской спутниковой интернет-сети.

В CASC отмечают, что эти запуски помогли отработать технологии для создания национальной низкоорбитальной спутниковой группировки и приблизили разработку схемы частых и недорогих космических запусков. Даты стартов ракет Y3 и Y4, а также сведения об их полезной нагрузке пока не раскрываются.