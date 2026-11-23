«Геоскан» успешно испытал лазерную связь между Землей и спутниками «Лобачевский» и «ИнноСат16»

«Геоскан» и «КуСпэйс Технологии» испытали систему взаимного наведения спутников и наземной оптической станции для организации лазерной связи. Эксперимент подтвердил, что точности ориентации аппаратов на платформе «Геоскан 16U» достаточно для создания стабильного оптического канала передачи данных с Землей.

Испытания проводились с использованием двух спутников — «Лобачевский» и «ИнноСат16» — и наземной станции в Звенигороде. Во время эксперимента станция отслеживала космические аппараты, а установленные на них сенсоры фиксировали направленный с Земли лазерный сигнал-маяк. По положению светового пятна на матрицах оценивали точность наведения.

Средняя погрешность ориентации спутников на наземную станцию составила 0,011°, а отклонение при наведении станции на аппараты — всего 0,003°. По оценке участников проекта, таких показателей достаточно для формирования устойчивого оптического канала связи.

Лазерная связь позволяет передавать большие объемы данных на высокой скорости, потребляет меньше энергии и затрудняет перехват сигнала благодаря узкой направленности луча. Кроме того, технология не требует лицензирования радиочастот. В «Геоскане» планируют развивать это направление и использовать полученные результаты в будущих проектах малых спутников.